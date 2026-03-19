Podcast Lukaku a rischio? Laudisa: "Il Napoli ha già un'idea sul sostituto"

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Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB. Si parte dal suo articolo sul possibile arrivo di un nuovo centravanti per il Napoli in estate.

Che succede con Lukaku e, più in generale, con i numeri 9 delle big?

"Ho fatto una panoramica sulle speranze e sui problemi dei grandi club. La società più chiacchierata è la Juventus, che ha dovuto fare i conti con alcuni flop e con trattative come quelle per David e Openda, oltre al rinnovo ancora in sospeso di Vlahović. C’è ottimismo, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto e si parla anche di possibili rivoluzioni, come l’ipotesi Kolo Muani. Però ci sono difficoltà a piazzare giocatori con ingaggi importanti."

E il Napoli, invece, che situazione vive in attacco?

"Il caso del Napoli è diverso: c’è stato il flop di Lucca, pagato circa 40 milioni, ed è difficile pensare a una sua permanenza, soprattutto se Conte resterà. Poi c’è Højlund, il cui riscatto costa molto, e Lukaku, che ha uno stipendio elevato. Bisogna capire se la convivenza tra loro sarà sostenibile anche economicamente. L’arrivo del danese è stato legato all’infortunio del belga, quindi ora serve una nuova valutazione complessiva."

Il Napoli cercherà un altro attaccante?

"Sarà uno dei temi principali dell’incontro tra Conte e De Laurentiis. È un paradosso: Conte ha voluto Lukaku, ma bisogna fare i conti con l’età e i costi. In estate si era parlato anche di Arabia per lui. Non è certo che sarà ancora protagonista a Napoli il prossimo anno."

Che tipo di profilo può cercare il Napoli?

"La soluzione giovane è stata tentata con Lucca, ma non ha funzionato. Ora è più logico pensare a un giocatore esperto, ma disposto a fare anche il comprimario. È una situazione ancora tutta da definire."

Lukaku è quindi un indiziato a partire? E Lobotka?

"Sono due situazioni diverse. Lobotka ha tanti estimatori, ma il suo ingaggio è più sostenibile rispetto a quello di Lukaku. Inoltre, i centrocampisti possono restare utili più a lungo. La sua posizione è meno delicata rispetto a quella del belga."

Su cosa dovrà intervenire il Napoli oltre all’attacco?

"Bisognerà valutare anche la difesa e capire se tutti gli investimenti hanno reso secondo le aspettative. Molto dipenderà dal confronto tra Conte e De Laurentiis e dalle indicazioni dell’allenatore sul rendimento dei giocatori."

Quali saranno le condizioni di Conte per restare?

"De Laurentiis non ha particolari esigenze di taglio economico. Sarà Conte a indicare le priorità, sia in uscita sia tra i giocatori da confermare. Siamo in una fase decisiva della stagione: tra risultati e bilanci, da qui a un mese si capirà molto di più."