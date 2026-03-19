Restyling Maradona, ancora Manfredi: "Dialogo con ADL, come noi vuole Napoli competitiva"

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In occasione dell’inaugurazione del murale realizzato da Jorit all’esterno dello stadio Maradona, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha fatto il punto sul futuro dell’impianto di Fuorigrotta e sui progetti di riqualificazione legati anche alla candidatura per Euro 2032.

Il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico dell’opera: “Questo è stato un omaggio che Jorit ha voluto fare alla città e alla storia della squadra. È un modo per ricordare tanti campioni che hanno contribuito ai successi del Napoli, ma anche per dare un segnale di riqualificazione allo stadio, che è la casa del calcio a Napoli”.

Manfredi ha poi parlato della candidatura agli Europei: “Ci candideremo per ospitare Euro 2032 e stiamo lavorando al progetto per rispettare le richieste della UEFA. È importante valorizzare il patrimonio dello stadio e renderlo più confortevole e adeguato ai tempi. Se saremo selezionati ci faremo trovare pronti”.

Gli interventi, però, non dipenderanno solo dalla competizione: “La riqualificazione strutturale e della fruibilità dello stadio la faremo comunque. Il primo intervento sarà sul terzo anello già questa estate”.

Infine il riferimento al dialogo con il Napoli: “Stiamo lavorando per rendere Napoli competitiva, anche De Laurentiis lo vuole. Una sintesi si troverà, stiamo progettando una riqualificazione totale, anche sui parcheggi e sulla vivibilità dell’area”.