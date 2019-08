Auriemma: "Preoccupa l'anemia offensiva, l'unica soluzione è convincere Icardi!"

Un solo gol in due partite col Barcellona, malgrado diverse occasioni create. E' su questo che si concentra Raffaele Auriemma, che tramite Twitter ha chiesto l'acquisto di un attaccante: "Non sono i 4 gol subiti dal Barcellona (2 dei quali in sospettissima posizione di offside) a destare preoccupazione, piuttosto quella consueta e preoccupante anemia offensiva del Napoli. La soluzione? Convincere Wanda che Napoli è l’opzione migliore per Icardi".