Auriemma: “Se il Napoli è in lotta scudetto è perché l’Inter non sta facendo il suo dovere”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato a Radio Cusano della lotta scudetto tra Napoli e Inter: “Secondo me nel duello testa a testa Inzaghi soffre di più Conte e l’ha anche dimostrato. Se il Napoli è ancora in lotta per lo scudetto, non è tanto perché Conte ha fatto più di quello che gli veniva chiesto, ma perché l’Inter non sta facendo quello che dovrebbe fare.

Il Napoli nelle ultime 9 ne ha pareggiate 5, vinte 3 e persa una. Voi pensate che sia una squadra che con questo cammino può vincere lo scudetto? Può una squadra che ha 20 gol in meno dell’Inter vincere lo scudetto? Con Conte è possibile, perché è uno che al di la del suo carattere, che piaccia o meno, è un allenatore carismatico. Dopo il mercato di gennaio, invece di fare le sfuriate come in passato, si è chiuso nello spogliatoio con i suoi fidati e gli ha detto di provare a vincere lo scudetto”.