Auriemma su Insigne: “Non ha colpe e non le dia ad altri! Da Pisacane disastri e frottole…”

Tornando a parlare di Insigne al Toronto, il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Tele A: "Gira questo senso della colpa, ma la colpa non è di nessuno. Insigne si sente responsabile di qualcosa che nessuno gli a attribuito, davvero nessuno di fronte ad un’offerta di quel valore e per una scelta che forse avremmo fatto tutti. E’ un momento delicato per lui, se tace è molto meglio perché dicendo non è colpa mia significa che sta dando la colpa ad altri e qualcuno può anche riflettere e dire che forse non è sua. Se dici non è colpa mia dai la colpa al Napoli che la sua offerta l’ha fatta ed in linea con i suoi nuovi parametri e non contro Insigne. Pure il suo agente Pisacane farebbe bene ad evitare certi post perché ad ogni post ha fatto disastri, ha condizionato il giudizio nei confronti di Insigne. Ad uno diceva una cosa, ad uno un’altra o il contrario. Venivano i canadesi a Napoli e faceva dire a me ed altri che gli americani vendevano le case a Lorenzo ed Immobile, poi andava a Toronto e diceva il Sudamerica. Le bugie hanno le gambe corte, soprattutto in questo mondo, D’Amico ha fatto lo stesso portando fuori pista i giornalisti ma poi si è scusato mentre lui continua a difendersi le sue bugie. Voleva fare una conferenza? Magari, ci saremmo divertiti con tutte le frottole raccontate ma sospendo tutto per il bene vero Lorenzo e quello della città nei confronti del ragazzo”