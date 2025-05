L’ex Juve Iuliano: “Confermerei Tudor, è un top. Ma con Conte cascherebbe bene"

Mark Iuliano, ex difensore bianconero di fine anni '90 e inizio '00, che ai microfoni di TuttoJuve.com ha commentato gli ultimi avvicendamenti in casa Juventus e non solo:

Inevitabile non farti parlare di Igor, visto che lo conosci molto bene.

"Sono molto contento per Igor e per la Juve, la vittoria con l'Udinese è un altro passettino in avanti per la Champions. Sta facendo il lavoro che gli era stato richiesto tra mille difficoltà, infortuni e squalifiche. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo allenatore, il mio augurio è che faccia una carriera splendida. E' quello che si merita".

In che modo, a tuo parere, è riuscito a cambiare così tanto la Juve?

"Sarebbe dovuto arrivare prima, questa è la verità. In così poco tempo sta facendo un ottimo lavoro, ha preso una squadra che non era più concentrata e che era diventata cattiva e fragile. Con il lavoro di tutti i giorni è stato bravo a rimetterla in ordine, ora è più verticale e la sua Juve spinge alla ricerca del gol. Poi ci può stare che non abbiano benzina per tutto il match, ma questo è per via del lavoro precedente e non per quello di Igor. Credo che i giocatori siano tornati su dei buoni livelli, ma non è che il malato lo guarisci subito. Sicuramente la Juve con lui è in via di guarigione".

Tu che pensi del suo futuro?

"Non lo so davvero, preferisco dire che sono fiero di lui e del suo lavoro. E' una persona straordinaria, è in grado di stare in uno spogliatoio ed è bravo a capire i giocatori. Ho lavorato con lui e conosco bene il tipo di gioco che fa. Fosse arrivato prima, ora staremo parlando di un altro tipo di campionato. Igor è stato bravissimo, sono orgoglioso che la Juve lo abbia scelto".

Però lo vorresti vedere ancora li seduto su quella panchina.

"Se la società dovesse continuare con Igor, sono sicuro che la Juve farebbe una grandissima stagione. Rispetto a molti nomi che ho letto, lo sceglierei sempre tutta la vita senza ombra di dubbio. Si è meritato la grande chance di allenare questo club".

In quei molti che hai citato, è compreso anche il nome di Antonio Conte?

"Se la scelta della Juve dovesse essere Antonio (Conte), diciamo che a Torino cascherebbero bene ugualmente. Lui e Igor sono due top coach, qui come cascano cascano lo farebbero bene".