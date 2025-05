Ordine: “Vanno riconosciuti i meriti del Napoli, è stato in testa per ben 22 giornate”

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Non riconoscere il valore di una squadra che è stata per 22 giornate in testa al campionato, 20 volte da sola e 2 in condivisione con l’Inter, significa aver abolito il criterio essenziale del merito. È vero che la squadra azzurra non ruba l’occhio, è vero che non pratica un calcio champagne, ma ho visto la partita a Parma e Conte sembrava essere reduce da una maratona di 150 km: aveva esaurito ogni energia fisica e soprattutto nervosa. L’ultimo passo con il Cagliari non sarà una cosa semplice e il Napoli dovrà sudarsi lo Scudetto fino all’ultimo ma, se tutto dovesse andare come deve per la città e i tifosi, non sarà stata una passeggiata.

Un altro dato che rimarca le differenze tra Napoli e Inter, sono i punti persi dai nerazzurri negli ultimi minuti delle partite: la squadra di Inzaghi ha ben dodici punti in meno. Ciò vuol dire che anche questo aspetto, tra una squadra con l’età media media più alta del torneo e il Napoli, ha avuto un valore fondamentale.

Napoli-Cagliari? Non bisogna illudersi di trovare contro una squadra scarica e distratta dalla salvezza. Giocare con la mente leggera e senza pressioni, come ha fatto il Genoa che però ha avuto anche fortuna, potrebbe anche diventare un’arma a favore dei sardi”.