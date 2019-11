Avv. Chiacchio: "Quando arriverà sentenza molti calciatori saranno andati via, non escludo un'ipotesi..."

L'avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato a La Gazzetta dello Sport per commentare le ultime vicende in casa Napoli: "Sanzioni? De Laurentiis avrà le sue buone ragioni, sulle quali avrà approfondito i dettagli con gli esperti che lo circondano. La situazione ha una valenza particolare perché siamo ancora a inizio stagione e la società deve ristabilire le regole per non rischiare sui risultati sportivi. Del resto sul ritiro il club dispone e il tecnico, come ha fatto, e i giocatori da dipendenti devono rispettare le direttive". Sulla questione diritti d'immagine, Chiacchio aggiunge: "Non conosco le norme di questi accordi, che comunque sono svincolati dalla clausola compromissoria. A questo punto non mi sento di escludere che la società possa decidere di congelare gli emolumenti in via cautelativa. Considerato che diversi calciatori, quando arriverà la sentenza, non saranno più dipendenti del Napoli".