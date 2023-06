Avv. Grassani: “ADL già al lavoro, prepariamoci ad una stagione con effetti speciali”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l'avvocato Mattia Grassani, legale SSC Napoli e esperto di Diritto Sportivo

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto l'avvocato Mattia Grassani, legale SSC Napoli e esperto di Diritto Sportivo: "Ci sono vari istituti nel Codice di Giustizia Sportiva per stabilire il preposto disciplinare anche anticipatamente alla sentenza che porta la riduzione fino al 50%. Il fatto di aver optato per il patteggiamento post-deferimento, senza ammissione di colpa, se la Juventus si fosse mossa addirittura prima, avrebbe potuto avere uno sconto maggiore. Chi patteggia non è colpevole, evita a sé stesso un processo e alla Giustizia Sportiva l’onere di processarlo. Con questo patteggiamento, la Juventus ha compiuto un mezzo capolavoro. Il patteggiamento prescinde dal grado di possibilità che la parte che patteggia ha di uscirne indenne.

La decisione di patteggiare è assolutamente legittima da parte di tutte le parti in causa. Si tratta di un patteggiamento ‘allargato’ che, formalmente, deferisce ogni contenzioso. Oltre ciò, la Juventus subirà un altro vaglio dalla UEFA che potrebbe portare la società fuori dalle competizioni. 700mila euro di ammenda? La dinamica interna tra Procura Federale, legali FIGC e legali della Juve sono assolutamente riservate, quindi non lo sappiamo perché sia quella la cifra. Rispetto a una consistente mole di violazioni compiute nel deferimento, 700 mila euro possono essere una sanzione inadeguata rispetto alle plusvalenze e, in assoluto, rispetto a chi fa rinunciare ai propri giocatori emolumenti, ma rinuncia che non è veritiera. Sicuramente ha creato molto malcontento di tutti gli altri club. Perché Chiné non ha utilizzato l’art.31 comma 2? Non ha ritenuto che quelle manovre avessero creato uno squilibrio di bilancio tale per cui la Juventus rientrasse in quell’ambito. Se si fosse chiamato Borgorosso FC e non Juventus, staremmo parlando di tutt’altro.

De Laurentiis su di giri? Frizzante e fiero. Dopo 18 anni di percorso dall’inferno della Serie C al tetto d’Italia, sfido chiunque a non vedere il proprio presidente frizzante come non mai. Sicuramente sta già lavorando alla prossima, prepariamoci ad una stagione 2023/24 con effetti speciali".