Fabregas a Sky: “Conte? Settimana lunga con lui, si lavora molto e sempre uguale”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato di Antonio Conte, suo allenatore quando era al Chelsea: "Antonio Conte nello spogliatoio è un martello importante, ma ti fa vincere. I giocatori questo lo sanno, per questo lo seguono.

E' un campione, esigente al massimo, con la cultura del lavoro nella quale ci crede tantissimo, mette dentro i giocatori sempre tanta voglia. Noi al Chelsea sempre sentivamo quel coraggio e quella forza. Lui è il leader e noi lo seguivamo sempre con mentalità di dire: 'Ok, lui ha vinto tanto alla Juventus, etc. e noi dietro di lui siamo forti'. Ti senti forte per andare con la strada giusta e vincere le partite".