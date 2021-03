Avv. Pasqualin su Mertens: "Abbiamo visto quanto è mancato al Napoli"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’avvocato Claudio Pasqualin. “Con il Sassuolo il Napoli effettivamente ha l'occasione di uscire dal mese più orribile. E poi indipendentemente da quando si dovesse giocare Juve-Napoli, le prossime tre trasferte in una settimana saranno fondamentali per il Napoli. Il Napoli ha finalmente trovato una vittoria e quindi adesso si prospettano diciamo così altre possibilità. Insomma non ha risolto tutti i suoi problemi, ma le prospettive ci possono essere al di là di quello che capiterà dopo Sassuolo e Bologna che sono sicuramente alla portata. Vedremo che piega prenderà il campionato dopo gli impegni con Juve, Milan e Roma. Abbiamo visto l’importanza del rientro di Mertens che si è ripreso il suo ruolo, ha ridato profondità e poi quando potranno rientrare anche Osimhen e Lozano vedremo finalmente l’attacco titolare del Napoli”.