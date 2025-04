Bagni: “Il Napoli si abbassa troppo, quando sei a 50m dalla porta avversaria non ci vai più”

Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Si gonfia la rete su Tele A per parlare del momento del Napoli: "In questo momento non tutti hanno le due fasi di gioco e quando non ne hai due allora fai più quella difensiva. Pensi più a difendere. Cosa succede a quel punto, che sei molto lontano e ti abbassi e giochi molto lontano dalla porta avversaria.

Se sei a 50 metri dalla porta avversaria non ci vai più. Nel secondo tempo se non esci più dal basso dai un vantaggio agli avversari, devi accorciare a centrocampo e provare ad uscire comunque e conquistare 50 metri”.