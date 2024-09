Bagni: "Mi rivedo in McTominay. Non gli manca niente, è il giocatore che serviva"

A margine dell'inaugurazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona a Casalnuovo, l'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia : "La storia di Diego, soprattutto per Napoli, rimarrà da qui a tremila anni. Non solo per quello che ha fatto per il Napoli e per noi compagni, ma per la persona che è stato nei confronti dei compagni, è molto più importante. Purtroppo si sottolineano sempre le cose negative della vita, ma lui di positive ne aveva tante: altruista, per bene, umile e generoso. Solo chi non l’ha conosciuto l’ha potuto giudicare, tutto il resto l’abbiamo apprezzato. L’unico pazzo che aveva detto quando è arrivato: ‘Adesso lottiamo per lo scudetto’. Ma come? Lottiamo per no retrocedere…invece aveva ragione lui.

C’è un po’ di Bagni in McTominay? “Sicuramente, fisicamente e tecnicamente. Viene dal Manchester United, non viene da una squadretta. E’ abituato a giocare a certi livelli, è un nazionale, ha qualità, fisicità e inserimenti. E’ il giocatore che serviva a centrocampo, se dovesse giocare a tre o come fatto un po’ a Torino dietro la punta. E’ un giocatore bravissimo, non gli manca niente. Gilmour è un altro che farà rifiatare, ogni tanto, Lobotka, anche se poi è stato schierato con lui in Coppa Italia. E Neres è un giocatore di una qualità esagerata. Secondo me Conte continuerà a giocare con Politano, perché copre più di Neres in questo momento, ma penso che con il brasiliano con Conte imparerà presto anche la fase difensiva”.