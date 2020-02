Baldini: "Il Napoli non è sprovveduto, ma magari l'Inter va al San Paolo e vince 2-0..."

Intervista a Silvio Baldini, attuale allenatore della Carrarese e grande amico di Antonio Conte. Nel corso del botta e risposta, il tecnico toscano ha parlato anche dell'Inter che dalla scorsa estate ha messo alla guida della squadra proprio il tecnico leccese.

Può vincere lo Scudetto? "Conosco Conte e lui vive in maniera passionale, non maniacale. Lo scopo della sua vita è sentirsi realizzato quando allena, lui ci mette tanta passione e alla fine riesce a migliorare tantissimo i suoi calciatori. Perché quando i giocatori si accorgono che quello che ha lui non è l'essere maniacale ma passione riescono ad alzare il loro livello di gioco".

Il passo indietro di ieri? "Fa parte del gioco, magari l'Inter va a Napoli nella gara di ritorno e vince 2-0. In fondo il Napoli ha battuto Liverpool, Juventus e Lazio: questo vuol dire che non sono certo sprovveduti altrimenti quelle gare non le vincono. Poi è vero che il Napoli ha anche perso contro il Lecce ma questo è un altro tipo di discorso".