Ballardini promuove il 4-3-3: "È nel DNA del Napoli, questo modulo gli dà più certezze"

"Nel duello per lo scudetto Inter e Napoli, per me, sono alla pari, considerando tutto. Ovvero considerando la forza dell'Inter ma anche il calendario, con i nerazzurri che giocano le quattro partite di Coppa". Parole dell'allenatore Davide Ballardini, intervistato da Radio Marte: "Il Napoli invece può pensare solo al campionato e l'Inter. Non vedo tanto vantaggio da parte dell'Inter nonostante i tre punti di distacco.

La gara di Bologna per il Napoli è molto importante. Insomma per tutto questo se la giocano alla pari ed anzi dispiace che una squadra come il Napoli, con un allenatore così bravo, non sia in lizza per vincere la Coppa Italia. E' chiaro, però, che sta facendo un campionato eccezionale. Il 4-3-3 è nel DNA del Napoli, ormai è consolidato con questo modulo, sono tanti anni che gioca così più o meno. Le grandi squadre, eccetto l'Inter, inoltre, si schierano tutte con la difesa a quattro.

Il Napoli mostra certezze in più con questo sistema di gioco, le caratteristiche dei calciatori si esaltano con quel canovaccio tattico. Ogni tanto può fare aggiustamenti, ma le peculiarità dei calciatori quasi ti impongono di metterti con quella disposizione tattica. Non so perché il Napoli accusa cali nella ripresa, succede spesso che è intenso, concentrato e presente nel primo tempo e poi a fine partita qualcosa concede. E' chiaro che non può essere per l'intera partita così intenso e comunque la squadra di Conte ha vinto diverse gare di misura, sapendo soffrire. Poi ci sta che in qualche occasione si sia fatto rimontare, penso alle due partite con Lazio e Roma. Ma è del tutto naturale".