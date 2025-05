Rileggi live Primavera, Napoli-Renate 2-1 (Martinazzi 29', Popovic 39', Russo 120'): passa il Napoli!!!

17.39 - FINISCE QUI! LA RETE DI RUSSO REGALA IL PASSAGGIO DEL TURNO AL NAPOLI!

120' - RUSSOOOOOOOOOOOOOOO. Gol clamoroso su punizione, battuto Rossi e Napoli in semifinale. Sinistro magico che si insacco sotto la traversa. 2-1!

120' - Punizione finale per il Napoli da buona posizione. Clima infuocato al Piccolo

120' - 1' di recupero

117' - Popovic commette un fallo di reazione a centrocampo, rosso diretto per lui!

17.19 - Riparte la gara con il secondo tempo supplementare

105' - 1' di recupero in questo primo tempo supplementare

102' - Ammonito De Chiara

100' - Ottimo intervento di Turi sul destro deviato di Meloni. Corner per il Renate che ora appare più fresco

96' - Punge il Renate dal lato destro del campo, Ortelli ci prova con un tiro preciso che termina di pochissimo a lato

17.00 - Inizia il primo tempo supplementare

97' - Si va ai supplementari

90' - 7' di recupero assegnati dall'arbitro

75' - Fuori Garofalo e dentro D'Angelo

75' - Grandiosa azione del Napoli che porta al sinistro di Russo deviato in corner

74' - Ammonito Ballabile

71' - Chance Napoli! Ballabile ci prova con il destro dopo una bellissima finta, ma Rossi è attento e devia in corner

69' - Palla stratosferica di Russo che con il mancino pennella un assist perfetto a De Martino che per poco non riesce a calciare

56' - Dentro Russo ed Esposito, fuori Cimmaruta e De Martino

55' - Grande azione del Napoli che lavora tutto sul lato destro del campo, Colella prova a trovare al centro Raggioli ma grande chiusura di La Ruffa

52' - È un Popovic incontenibile oggi: supera 5 avversari con uno slalom gigante! Palla che poi finisce in corner

49' - Altra chance per il Napoli, Raggioli si libera lateralmente dell'avversario ma il destro sganciato da De Martino è troppo alto

47' - Ispiratissimo oggi Popovic, scavetto delizioso per Raggioli ma l'esterno azzurro calcia in maniera debole e Rossi salva

16.02 - Riparte la gara!

15.47 - Termina il primo tempo, risultato di 1-1

45' - 1' di recupero

39' - GOL SPAVENTOSO DI POPOVIC! Ristabilita la parità! L'esterno serbo aggancia un pallone sulla fascia sinistra, parte in progressione, salta un avversario con una finta spaziale e incrocia di sinistro battendo Rossi! 1-1 al 40'

37' - Ancora una chance per il Napoli, azione lunghissima culminata con uno scavetto morbido di Popovic per Cimmaruta che appoggia per Ballabile ma Rossi esce a valanga e devia il pallone.

34' - Cresce il Napoli, chance per Ballabile! De Martino lavora un buon pallone al limite dell'area, scarico a destra per Ballabile che dalla destra prova un diagonale ma Rossi è attento e devia in corner

33' - Risponde il Napoli, azione prolungata di Popovic, scarico a De Martino che con il mancino non centra la porta. Palla alta

29' - Passa in vantaggio il Renate! Palla persa in uscita da parte del Napoli, azione veloce di Martinazzi che con una finta si libera dell'avversario ed incrocia un perfetto destro che batte Turi.

17' - Risponde il Napoli, destro di Borriello di poco alto

16' - Per adesso solo Renate in campo, Napoli contratto

10' - Grande occasione per il Renate, tiro di La Ruffa dalla destra e Turi devia bene in angolo

4' - Subito una chance da calcio d'angolo per gli azzurrini, il portiere Rossi è abile a chiudere un bel cross di Ballabile.

15.01 - Inizia la gara!

14.50 - Termina la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'inizio della partita

14.30 - Ufficiali le scelte degli allenatori:

NAPOLI: Turi; Colella, Garofalo, De Chiara, Cimmaruta, Gambardella, Ballabile, De Martino, Raggioli, Popovic, Borriello. All. Dario Rocco

RENATE: Rossi; Deviardi, Ziu Davide, La Ruffa, Mariani, Ortelli, Garavello, Meloni, Murante, Carta, Martinazzi. All. Gianluca Savoldi

Hanno inizio oggi i playoff promozione del campionato Primavera 2, il Napoli Primavera affronterà a Cercola il Renate arrivato quarto nel girone A. Dopo una regular season intensa, gli azzurrini puntano alla promozione in Primavera 1 attraverso queste ultime sfide stagionali. Su TuttoNapoli potrai seguire la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

Il tecnico Rocco si affiderà ai suoi uomini migliori: nel solito 4-3-3 va Turi in porta, difesa formata da Colella, Esposito, Gambardella e Di Martino. Nel centrocampo a tre è pronto Russo in cabina di regia, coadiuvato da De Chiara e De Martino. Tridente offensivo formato da Raggioli perno centrale e larghi Ballabile e Popovic. Questo la probabile formazione degli azzurrini per affrontare il Renate allenato proprio da un ex Napoli, Gianluca Savoldi, che si è posizionato al quarto posto nel Gruppo A.

Primavera 2, i verdetti della regular season:

GIRONE A

Promozione: Parma;

Play-off: Como, Virtus Entella, Renate, Vicenza;

Play-out: Reggiana, Feralpisalò.

GIRONE B

Promozione: Frosinone;

Play-off: Napoli, Ascoli, Ternana, Pescara;

Play-out: Crotone, Monopoli.

Accoppiamenti play-off (gara unica sul campo della squadra meglio classificata)

Como-Pescara

V.Entella-Ternana

Ascoli-Vicenza

Napoli-Renate