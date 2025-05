L'interista Materazzi: "Lo Scudetto sarebbe un premio arrivato dal cielo, nessuno ci spera"

vedi letture

Marco Materazzi fa il punto sulla questione scudetto. A due giornate dalla fine, Napoli e Inter sono in vetta alla graduatoria con i partenopei di Antonio Conte in vantaggio di un punto. Ed in vista di questo finale di stagione, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex difensore nerazzurro e campione del mondo del 2006 con l'Italia di Marcello Lippi:

"Con una classifica così, a due giornate dalla fine, solo una cosa si può dire con certezza: tutto ciò che di buono dovesse venire per l’Inter, ovvero lo scudetto, sarebbe come un premio arrivato dal cielo. Che non significa immeritato, ma totalmente insperato".

"Però in realtà un’altra certezza ce l’ho - prosegue - se per caso il Napoli dovesse sbagliare e l’Inter andasse a prendersi lo scudetto, sarebbe una spinta in vista della finale di Champions League impossibile da misurare. Posso dire solo: molto forte, anzi fortissima".