Ballardini: "Scudetto? Juve avanti, ma Inter e Napoli proveranno a metterla in difficoltà"

L'ex allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato della lotta scudetto su TMW: “La Juve è sempre avanti rispetto a Inter e Napoli. Anche se non è avanti come nelle scorse stagioni. Inter e Napoli proveranno a metterla un po’ in difficoltà, se una delle tre non dovesse proseguire in Europa potrebbe beneficiarne in campionato. Anche se la Juve ha una mentalità e l’Inter ne ha un’altra. Ma entrambe sanno benissimo cosa fare”.