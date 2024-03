Barcellona-Napoli, Cubarsì MVP Uefa a 17 anni: "Il giorno più bello della mia vita"

Si esprime così Pau Cubarsì, il nuovo talento del Barcellona, premiato come MVP dalla UEFA per la prestazione fenomenale contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Siamo un gruppo, siamo felici del lavoro fatto durante la partita. Siamo passati dalla pressione all'ambizione, siamo scesi in campo fin dall'inizio per vincere e ci siamo riusciti. Siamo molto contenti". Si esprime così Pau Cubarsì, il nuovo talento del Barcellona, premiato come MVP dalla UEFA per la prestazione fenomenale contro il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

"La verità è che è stato uno dei giorni migliori della mia vita. Abbiamo superato il turno, arrivando ai quarti di finale, dopo alcuni anni difficili per il club. Sono molto contento di vincere il premio di MVP della partita, ma se lo merita tutta la squadra perché siamo scesi in campo per vincere e si è visto dall'inizio".