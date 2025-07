Bari, LDL: "Vicini a Verreth dopo la tragedia, cerchiamo di dargli tutto l'appoggio possibile"

vedi letture

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2025/26

Come sta la squadra dopo la tragedia che ha colpito Verreth?

"È stato un momento difficile per tutti quanti, siamo vicini al ragazzo, cerchiamo di dargli tutto l'appoggio possibile. Ringrazio la FIGC, la Lega di B e le squadre che ci hanno mandato messaggi di solidarietà. Sono momenti inaspettati che arrivano come un fulmine a ciel sereno".

Difficile parlare di calcio, ma ci proviamo. Siamo alle presentazione dei calendari, dove vorrebbe iniziare la prossima stagione?

"Forse meglio affrontare subito gli avversari più ostici, perché non hanno avuto il tempo, come tutti, per organizzarsi al massimo e le partite sono ancora più imprevedibili".

Chi saranno le squadre più difficili da affrontare?

"Inizialmente le retrocesse dalla Serie A, perché hanno giocatori importanti, ma la Serie B è imprevedibile come abbiamo visto".

Che il Bari sarà una squadra difficile da affrontare possiamo dirlo?

"Lo scorso anno lo è stata per lungo tempo, mi auguro che possa essere una squadra che metta paura".,