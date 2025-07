Video Criscitiello su Osimhen: “Ha fatto il pazzo per andare nel settimo campionato europeo”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato la scelta di Victor Osimhen di andare al Galatasaray (ieri l'arrivo a Istanbul, accolto da decine di migliaia di tifosi): "Osimhen è impazzito per andare non al Real Madrid, ma al Galatasaray. Avrà la fidanzata lì a Istanbul, altrimenti non si spiega. Questo ha rifiutato tutto e tutti, ha fatto il pazzo per andare al Galatasaray, nel settimo campionato europeo.

Avrei capito Barcellona o Real Madrid, ma sta facendo questo cinema per andare nel settimo campionato europeo. E stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti al mondo ed è così contento di giocare col Galatasaray... E' tutto normale? Capisco che si sia trovato bene, ma chi me la spiega la carriera?".