Bava: "Lucca animale fisicamente ed è cresciuto tanto. Ho una sensazione"

Il responsabile del settore giovanile del Catanzaro Massimo Bava è intervenuto quest’oggi a Kis Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Non tutti i giocatori sbocciano alla stessa età. Lucca ad una certa età era definito tardivo, poi è diventato un “animale” e dal punto di vista mentale è cresciuto tanto. Ha superato 10 gol in serie A, ci auguriamo che possa diventare il bomber della Nazionale italiana. I giocatori bravi ci sono ed in Italia li produciamo ancora ma dobbiamo essere bravi ad aspettarli perché i talenti in Italia li abbiamo”.

