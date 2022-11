Beccalossi: “Chapeau al Napoli, ma se l’Inter recupera Lukaku può cercare l’aggancio”

Evaristo Beccalossi, ex bandiera nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Evaristo Beccalossi, ex bandiera nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Lukaku? Anche lui credo che stia facendo un percorso di recupero importante perché finora prima della pausa Mondiale l’Inter non lo ha mai avuto. Si spera che recuperi le energie quando riprende il campionato, per cercare di agganciare il Napoli che è stato straordinario. Noi ce ne dimentichiamo ma chapeau al Napoli, soprattutto perché ha scelto giocatori giovani rinunciando a calciatori che avevano fatto la storia. Bisogna fare i complimenti alla società”.