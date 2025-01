Behrami: "Se Conte vuole il colpo da 90 a giugno, non si lamenti di non averlo ora"

Valon Behrami, ex calciatore e opinionista, ai microfoni di Dazn ha commentato le parole di Conte sul sostituto di Kvaratskhelia. Queste le sue dichiarazioni: "Se arriva Garnacho sicuramente ti cambia un po' la rotazione, perché non viene a fare 20-30 minuti per sei mesi. Perciò l'idea è andare a prendere un giocatore che può far parte delle rotazioni. Sono stati fatti dei nomi come Yeremay e Ndoye, che sono nomi più funzionali al progetto forse nella testa della dirigenza. Nella testa di Antonio dici: 'Piuttosto aspetto e vado a fare il grande colpo in estate', però poi non bisogna fare l'errore di lamentarsi di non avere giocatori nelle rotazioni".

