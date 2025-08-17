Podcast Cagni: "Napoli favorito, squadra costruita per Conte e altri club con poche certezze"

Per parlare della stagione 2025/26 che sta per iniziare, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto il tecnico Luigi Cagni: “Questo mercato dimostra che le società che economicamente hanno fatto le cose al meglio in questi anni faranno meglio, tipo il Napoli, perché ha potuto costruire una squadra giusta per Conte. Perciò è sicuramente favorito, mentre altre squadre hanno problemi a rinforzarsi per competere. Vedo le altre società con poche certezze. Tra l'altro il Napoli che ha solidità sta costruendo anche per il futuro. Poi sono curioso della Roma, Bologna, Parma dall'allenatore giovane, Fiorentina e Milan che invece hanno ripreso allenatori esperti. Mi dà invece fastidio che giocatori giovani come Leoni se ne vadano".

Zona Champions ci sarà un gruppo folto anche con la Fiorentina?

"Sì, ovviamente sulla carta poi bisogna aspettare 7-8 partite per capire perché è stato un mercato povero con più cessioni che acquisti. Gli ellenatori esperti dicono voglio e non vorrei e quindi è più facile per loro costruire qualcosa di importante anche se come nel caso della Fiorentina c'è bisogno di tempo. Ora mi aspetto anche colpi tecnici dei giocatori e non solo tattici".

Cosa la convince e cosa no della Fiorentina?

"Stimo molto Pioli e il giudizio su quanto vedrò è già positivo. Poi prendi Dzeko che ha un'intelligenza tecnica con giocatori buoni intorno, inoltre ha tenuto Kean, che è stato intelligente a restare a mio avviso, e dunque vedremo cose interessanti dalla Fiorentina ma senza fretta perché come dicevo ci vuole tempo per vincere".