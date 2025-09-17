Bellinazzo: "Attesa per capire se il City ha violato le regole del Fair Play Finanziario"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista del “Il Sole 24 Ore” Marco Bellinazzo. Di seguito le sue parole: "Reati City? Stiamo aspettando che la Commissione Indipendente stabilisca se il Manchester City ha violato le regole del Fair Play finanziario. Ci vorrà un po’ di tempo, ma è meglio così che di ricevere sentenze frettolose della giustizia sportiva come succede in Italia. L’importante è che si arrivi a capire a chi ha barato e chi no.

Antonio Conte e i suoi uomini arriveranno sul campo dell’Etihad Stadium contro il maestro Guardiola e dei suoi uomini che sono maestri dal punto di vista calcistico, ma non nella gestione finanziaria e societaria. Il Manchester City ha giocatori importanti, ma il Napoli di Antonio Conte non scenderà in campo per perdere o per esporsi ad una brutta figura. Ci sono tutte le possibilità di vedere una grande partita, il Napoli giocherà a Manchester per dimostrare a tutti in Europa di essere tornato".