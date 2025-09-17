Turci: "Stravedo per Meret. Senza infortunio avrebbe giocato al Franchi"

L'ex estremo difensore Luigi Turci, oggi preparatore dei portieri - la scorsa stagione all'Empoli - è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com in un periodo nel quale i difensori dei pali sono al centro del dibattito nel calcio italiano.

Su Donnarumma: il City ha preso il migliore al mondo?

"Non so se sia il migliore, sicuramente è quello che ha il profilo più unico al mondo. Classe '99, ha vinto un Europeo, la Champions facendo il Triplete, capitano della Nazionale. Messe insieme queste cose, dico che nessuno è come lui, il tempo dirà se è il migliore oggi".

Sul rendimento di Di Gregorio con la Juventus?

"Partiamo dal presupposto che una grandissima stima di lui, ha un modo di interpretare il ruolo che mi piace tantissimo. Positivo, propositivo, partecipa a tutte le fasi. Stravedo per un portiere che poi si è fatto la gavetta partendo da lontano e che è arrivato a conquistarsi meritatamente il posto in una delle squadre più grandi al mondo. È chiaro che all'interno di questo ambiente ha necessità di crescere in quanto a carisma e personalità, ma sono convinto che nel tempo questo approccio migliorerà. Sappiamo tutti che la maglia della Juventus ha un peso specifico diverso rispetto a tante squadre. In più per anni in quella squadra c'è stato il portiere di riferimento in tutto il mondo, quindi la responsabilità è diversa...".

Che ne pensi della possibile alternanza Meret-Milinkovic-Savic al Napoli?

"Meret si è infortunato, altrimenti per il momento l'alternanza non c'è stata. Io stravedo per Meret, un portiere che fa della pulizia nell'intervento una delle sue armi migliori. Questa cosa è veramente determinante. Milinkovic-Savic per me è meno bravo dal punto di vista tecnico, ma ha una personalità straripante. Anche questa è una qualità che va sempre tenuta in considerazione. Fra campionato, Champions e Coppa Italia il Napoli avrà molte partite e ha fatto bene a coprirsi con uno dei migliori per rendimento dell'ultima stagione".