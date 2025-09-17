Marino: "L'acquisto che mi ha colpito di più l'ha fatto il Napoli"
TuttoNapoli.net
Nell'intervista ai microfoni di TMW, il dirigente ex Napoli Pierpaolo Marino ha detto la sua su alcuni singoli della nostra Serie A:
Un acquisto che l'ha colpita?
"L'acquisto di Hojlund da parte del Napoli. Segnare dopo una manciata di minuti col Napoli, a Firenze, con una prestazione in quel modo, ha fatto pensare che possa essere arrivato un giocatore anche migliore di Lukaku. Sembrava l'Hojlund dell'Atalanta, non quello del Manchester".
Un giocatore che la incuriosisce?
"Pio Esposito. Secondo me è un giocatore destinato a far parlare di sé molto e a lungo".
