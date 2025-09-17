Del Genio: "Gara importante, ma non una prova del 9! No al disfattismo e al troppo entusiasmo"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Napoli e Manchester City: "Sarà una partita importantissima, ci darà delle indicazioni, ma non credo che sarà proprio una prova del 9. Non credo che se andrà male si potrà essere disfattisti, così come non credo che se andrà bene potremo essere troppo entusiasti.

In Champions League c'è una grande componente di fortuna, che diventa un po' più bassa dai sedicesimi in avanti perché ci saranno due partite e non sarà gara secca, ma comunque sarà una variabile che conta", le sue parole nel corso della trasmissione '4-4-2'.