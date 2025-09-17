Dossena esalta il mercato: "Il Napoli ha fatto un acquisto eccezionale"

vedi letture

“Ho visto una super prestazione di tutto il Napoli contro la Fiorentina, logicamente col City più si tiene lontano dalla porta Haaland meglio è per qualsiasi difensore. Buongiorno e Beukema hanno fatto una bella prestazione nell’ultima gara di campionato". Lo ha detto a Radio Marte l'ex difensore del Napoli Andrea Dossena nella settimana dell'esordio di domnani in Champions League contro il Manchester City. "Il Napoli ha offerto una prestazione estremamente brillante nel complesso, non lo vedevo da tempo così bello, così aggressivo. Naturalmente è più semplice essere aggressivi contro una squadra con un tasso tecnico inferiore al Napoli stesso, si fa più fatica magari con una squadra che anche sotto pressione ha la qualità per uscire dalla prima pressione.

Spero tanto di rivedere in Champions contro il City quel tipo di gioco proposto dal Napoli contro la Fiorentina. Sicuramente la squadra di Conte può fare un’ottima figura se mantiene questa intensità. Per quanto riguarda il reparto offensivo tanto dipende dalla pulizia delle palle che arrivano agli attaccanti: Haaland in nazionale riceveva ogni trenta secondi palle pulite e ha fatto cinque goal.

Meglio Olivera per contenere Bernardo Silva? E se vi dicessi che si potrebbe contrapporre anche Spinazzola per costringerlo a difendere di più? È tutto opinabile, quello che sappiamo è che il Napoli si troverà davanti una delle squadre più forti d’Europa, pertanto, a prescindere dalla scelta degli interpreti, il Napoli potrà incontrare difficoltà. Dal mio punto di vista giocare il Napoli non deve giocare una partita prettamente difensiva perché il goal può comunque arrivare per la qualità offensiva che ha il City. Io proverei a tenerli più lontano possibile dalla mia area.

Hojlund? Felice dell’acquisto perché è un giocatore giovane, che ha fatto molto bene in Italia, che non è riuscito a esprimersi agli stessi livelli allo United, ma non lo sta facendo nessun giocatore passato da quelle parti negli ultimi anni. Acquisto eccezionale, giovane forte, con grande voglia di riscattarsi dopo l’esperienza in Premier per dimostrare che non è quel giocatore che abbiamo visto negli ultimi due anni in Inghilterra. Sono felice quando squadre come il Napoli, che mi ha portato via un pezzo di cuore, punti su giocatori giovani e talentuosi, non avanti con gli anni e che possano restare a lungo per scrivere la storia”.