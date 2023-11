Bellinazzo: "Quello del Napoli unicum degli ultimi 20 anni, ecco cosa emerge dal bilancio"

"Osimhen? Bisogna concedergli quello che vuole, considerando che l’obiettivo non è quello di tenerlo per un anno, un anno e mezzo".

Marco Bellinazzo, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria del Napoli a Bergamo e della partita che gli azzurri giocheranno in Champions League contro il Real Madrid: “Il Napoli di Spalletti viveva dentro un’autonomia sentimentale che l’allenatore aveva creato con i calciatori, quel sentimento che non si è avuto con Garcia. Mazzarri ha dato una continuità sentimentale alla squadra, questo si è visto in campo contro l’Atalanta. Rudi Garcia, a differenza di quanto fatto in passato da altri, non ha mai cercato la simbiosi con la città di Napoli e questo è un aspetto fondamentale. La visita al murales di Maradona, per esempio, poteva avvenire molto prima.

Cosa mi è piaciuto della gara di sabato? Lo spirito di reazione, con Garcia c’era un senso di abbattimento che sabato si è visto solo per un attimo. C’è stata voglia di vincere. Atteggiamento post sconfitta con il Real Madrid? Dopo quella partita forse ci si era illusi di poter tornare al gioco dell’anno scorso.

Osimhen? Bisogna concedergli quello che vuole, considerando che l’obiettivo non è quello di tenerlo per un anno, un anno e mezzo. Lui vorrebbe andare in Premier ma è molto corteggiato in Arabia Saudita.

Bilancio Napoli? Ci sono tanti aspetti positivi, 80 milioni di utili in Europa li ha fatti solo qualche squadra inglese. Il merito è delle plusvalenze e dei quarti di Champions. Inoltre sono cresciuti molto i ricavi strutturali da stadio e sono salite le sponsorizzazioni. Bisogna però essere consapevoli del fatto che i ricavi di Milan, Inter e Juve sono superiori. Quello degli azzurri è stato un unicum degli ultimi 20 anni anni: si è vinto lo Scudetto riducendo il monte stipendi. Purtroppo però non è una cosa che può accadere di frequente, perché non sempre si possono indovinare gli acquisti. Il Napoli ha dei soldi in cassa che possono consentire determinate operazioni, come il rinnovo di Zielinski e un miglioramento della rosa. Il Napoli dovrebbe, e credo che ADL ci stia pensando, fare degli investimenti sul centro sportivo e poi sullo stadio. Ci sono state migliorie al ‘Maradona’, ma le milanesi da San Siro quest’anno hanno ricavato circa 80 milioni di euro”.