Podcast Marocchino sulla Juve: "Io vedo già Conte e Lukaku a Torino..."

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, è intervenuto in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Tra i tanti temi trattati ha parlato anche del futuro di Igor Tudor: "Dopo gli errori che ha fatto l'area tecnica lo scorso anno con Giuntoli. L'errore di valutazione sulla scelta della rosa spero non lo rifaccia. Io mi rivedo già Conte e Lukaku a Torino. Non penso che la campagna acquisti sia fatta in base al risultato stagionale, ma che ci sia una programmazione con delle priorità. Per me Tudor è il piano C".