Napoli-De Bruyne, Pardo: “Suggestione bellissima! Magari ci casca…”

Il giornalista Pierluigi Pardo, ai microfoni di Fantacalcio.it ha commentato l’ipotesi Kevin De Bruyne al Napoli: “Oggi è un’ipotesi difficile secondo me, ma che ci può stare. De Laurentiis non ama buttare i soldi e ha ragione, ma è uno che dal punto di vista del coraggio di fare investimenti economici importanti non ha mai avuto paura. E’ andato a prendere Cavani, Higuain, i grandi allenatori…Mi sembra una suggestione, una suggestione bellissima e intrigante. A Roma diciamo ‘magari ce casca…’”.