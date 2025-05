Podcast Mora a TN: "De Bruyne e Spalletti distolgono l'attenzione! Il pronostico su Napoli-Genoa..."

vedi letture

L'ex calciatore azzurro e oggi allenatore Nicola Mora, è intervenuto ai microfoni di 'TuttoNapoli in Podcast', commentando i temi odierni. Di seguito un estratto.

Nelle ultime ore è stato accostato fortemente Kevin De Bruyne al Napoli. Un commento? “È presto. In questo momento tra Kevin De Bruyne, le polemiche per il libro uscito di Spalletti, credo che sia tutto un artificio per distogliere quello che il Napoli non deve assolutamente perdere di vista. Cioè il presente e queste tre partite. Poi logicamente ci sarà il tempo per fare mercato, di sicuro un nome come De Bruyne può scaldare la piazza di Napoli. Però ripeto, credo che al Napoli oltre che ai nomi, come dimostrato quest’anno, servano giocatori dalle precise caratteristiche. Soprattutto giocatori individuati dal nuovo allenatore vincente del Napoli dell’anno prossimo che sarà Antonio Conte”.

Un pronostico su Napoli-Genoa e se è l’avversario più difficile dei tre: “La partita difficile è sempre quella che devi affrontare, su questo credo che Conte non sbaglierà assolutamente e vedremo una squadra molto cattiva e determinata a livello agonistico. Credo che possa finire 2-0 con il Genoa in casa, per poi andare a festeggiare matematicamente a Parma perché credo che l’Inter tra la trasferta di Torino e quella con la Lazio in casa - pensando già alla Champions - qualche punto lo lascerà. Quindi il Napoli facendo il proprio dovere in casa col Genoa e non perdendo a Parma, potrebbe proprio nella mia terra, al vecchio Tardini di Parma, festeggiare in anticipo il suo quarto Scudetto”.