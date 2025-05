Auriemma: “Avete visto Kvara? A Napoli è stato mortificato, vergognatevi!”

Nel corso di Salite sulla giostra, trasmissione in onda su Stile Tv, il giornalista Raffaele Auriemma si è soffermato su Kvaratskhelia, neo finalista di Champions League con il PSG: “Kvaratskhelia non voleva più stare a Napoli e aveva ragione perché è stato mortificato nel suo essere professionista da chi lo ha illuso e da chi gli faceva vedere cose che poi non arrivavano. E a quel punto ha deciso di andare via per provare a vincere la Champions con il Paris Saint Germain. Io leggo ancora gente che lo offende, vergognatevi!”.