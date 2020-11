Benevento, Inzaghi: "Diego? Mancherà a tutto il mondo del calcio, una volta mi aiutò..."

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato di Diego in conferenza stampa: "C'è grande tristezza, tutte le volte che l'ho incontrato è stato sempre molto gentile e custodisco alcune foto. Prima di una finale di Champions venne a rincuorarmi perchè non stavo bene, al mondo del calcio mancherà un personaggio come lui. Un abbraccio forte alla sua famiglia".