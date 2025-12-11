Benfica, Mourinho a Sport TV: "È andata bene, si è avverato ciò che avevamo preparato"

José Mourinho, tecnico del Benfica, è intervenuto ai microfoni di Sport TV dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli: "È andata bene. Abbiamo iniziato molto bene. Quello che avevamo preparato si è avverato. I giocatori hanno giocato bene, dimostrando spirito, coesione e intelligenza. Poi hanno dimostrato classe e sicurezza, sfruttando gli spazi che abbiamo trovato. È una grande vittoria che ci tiene in gara. Le prossime due partite sono estremamente difficili, contro Juventus e Real Madrid, ma siamo ancora in gioco.

Ivanovic dal 1'? È andata bene. Come allenatori, ci piace pensare di fare le scelte giuste, ma sono i giocatori in campo che fanno sì che queste scelte appaiano buone o ci facciano apparire dei falliti. Conosco bene Antonio Conte e i miei giocatori. Abbiamo lavorato duramente in campo e le cose sono andate bene. Ivanovic? Ha lavorato molto bene. I giocatori sono stati intelligenti. Il merito va a loro, e questo è tutto."