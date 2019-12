Bergomi a Sky: "Questa squadra va rifondata. Sul primo gol subito non si è toccato palla..."

L'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi a Sky Calcio Club ha commentato il periodo difficile del Napoli: "In questo tipo di situazioni ci sta avere un confronto con la squadra. Credevo che già l'avessero fatto. Questa squadra va rifondata, avere l'obiettivo Champions è importante per poi cambiare a giugno. Albiol dava equilibrio e faceva girare la palla in modo diverso. Il primo gol che ha preso il Napoli non ha toccato palla".