Bergonzi: "Rigore? Guardate cosa fa Di Lorenzo, giusto non fischiare!"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto dopo Napoli-Monza ai microfoni di Rai Sport per analizzare gli episodi arbitrali del match: "C'è questo presunto fallo di Bianco su Di Lorenzo: a mio avviso è un contatto molto molto leggero ed è giusto non fischiare il rigore. Guardate cosa fa Di Lorenzo: con la coda dell'occhio vede l'arrivo dell'avversario e allarga il piede sinistro. Quasi a dire: speriamo che mi pesti il piede. Questo succede ma è un leggero il contatto: bene l'arbitro, benissimo il var".