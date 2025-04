Berni: "Con Conte ogni gara diventa una finale! Lukaku? Sposta gli equilibri"

vedi letture

L’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni ha rilasciato in esclusiva per il sito di Kiss Kiss Napoli una bella intervista a proposito della lotta scudetto, di Conte e di Lukaku. Ecco le sue parole:

Sfida Napoli e Inter per lo scudetto, che finale sarà? “Sarà una bellissima sfida e affascinante, oltre che prestigiosa. Ci sono due grandi allenatori, due squadre che hanno storia nonché ricche di campioni e che fanno partite belle da vedere. Non vedo l’ora che si arrivi alla fine di questa stagione per capire chi lo vincerà, ma per nessuna delle due sarà facile. Hanno partite importanti e con squadre d’alta classifica o che giocano per non retrocedere. Però queste due sono davvero ben attrezzate per competere su alti livelli“.

L’Inter arriverà in fondo in Champions? E come incidono le coppe sul campionato? “Sta facendo qualcosa di incredibile, non solo quest’anno. Stanno continuando un percorso iniziato tanto tempo fa, e come per tutte le grandi squadre l’obiettivo è sempre quello di competere su tutti i fronti fino alla fine. Dovranno tirare fuori il massimo fino alla fine, ma questo nuovo format della Champions League è risultato davvero molto dispendioso, e questo sforzo potrà incidere sul percorso in campionato. Ma ai calciatori ed all’allenatore vanno fatti i complimenti perché hanno gestito tutta questa mole di partite rimanendo sempre sul pezzo. Perché è venuta fuori sempre la qualità del gioco e lo spessore dei calciatori. Solo gli infortuni possono incidere sul rendimento della squadra, ma per adesso sono rientrati quasi tutti“.

Conte come preparerà queste ultime gare? “Lui è un allenatore straordinario, ormai è una conferma che dura da più di dieci anni. Ho avuto l’onore di lavorare con lui e conoscerlo. Ogni partita per lui e la sua squadra diventa una finale, non ci saranno cali di tensione o di forma fisica. Questo è uno dei tanti meriti che ha, trasmette la sua fame e la voglia di vincere che non si esaurisce mai, sia in amichevole che in una finale. La sua squadra sarà sempre concentrata fino alla fine, non ho nessun dubbio“.

Lukaku segna e ogni volta il Napoli vince, che incidenza ha Romelu sulle squadre e che ricordi hai di lui? “Romelu sposta totalmente gli equilibri, e Conte è uno dei pochi che ha capito realmente come sfruttare la sua strapotenza fisica ed il grande carisma che ha. Sicuramente è un giocatore positivo e grande professionista difficile da affrontare, un attaccante internazionale davvero forte che in carriera ha segnato una valanga di gol. Non è facile mantenere questa costanza in tanti anni di carriera. Sia lui che Lautaro quando mancano per un po’ il gol vanno apprezzati lo stesso per il grande lavoro che fanno per la squadra. Il gol semplicemente dà un sapore aggiuntivo alle loro prestazioni, ma non hanno mai steccato realmente una partita. Chi conosce bene il calcio sa apprezzare tantissimo il loro impegno sia dentro che fuori dal campo, dagli allenamenti al rapporto con i compagni con i quali sono sempre presenti“.