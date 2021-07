Bertotto esalta Spalletti: "Il Napoli ha preso un vero fuoriclasse. Vi racconto ad Udine..."

L’allenatore Valerio Bertotto, ex difensore dell’Udinese ha parlato di Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ero il suo capitano a Udine, con lui all’Udinese abbiamo fatto cose immense. Credo che il Napoli ha preso davvero un fuoriclasse. Allenatore lontano dalle dinamiche moderne? Assolutamente no, ha girato il mondo ed ha fatto benissimo. Non avrebbe ottenuto certi risultati se non si fosse sempre aggiornato sulle nuove dinamiche di gioco.

Giocatore maggiormente migliorato grazie a Spalletti? Tanti, penso a Pizarro, Jankulowski, Iaquinta che poi è diventato campione del Mondo, De Sanctis.

Com’è Spalletti di carattere? E’ una persona schietta e sincera, un vero toscanaccio. A volte ci siamo anche scontrati, ma sono quei piccoli screzi che possono nascere in una famiglia. Di base c’è un grande rispetto e serietà umana. Dopo un diverbio si ci stringe la mano e si continua per il bene di tutti, fatico a pensare che non riesca a fare la stessa cosa a Napoli”.