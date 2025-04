Bia: "Campionato straordinario visto quello che è successo a gennaio"

L'agente Giovanni Bia ha parlato in una lunga intervista a TMW in cui ha commentato l'attualità del calcio italiano e fatto il punto sui suoi principali assistiti.

La corsa Scudetto oramai sembra essersi ridotta al testa a testa fra Inter e Napoli...

"Inter e Napoli si giocheranno lo Scudetto fino alla fine, vedo leggermente favorita l'Inter dal punto di vista della gestione dei momenti e delle situazioni, anche se dipenderà pure da quanta strada riusciranno a fare i nerazzurri sia in Coppa Italia che in Champions League, perché poi le risorse potrebbero venire un po' a mancare. Credo che la società punti a fare il triplete se non addirittura il quadruplete, come ha detto Inzaghi. Secondo me faranno di tutto per vincere tutto".

Come vede il cammino del Napoli, che è lassù nonostante a gennaio abbia perso Kvaratskhelia?

"Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, essere attaccati all'Inter al primo anno di Conte e con una squadra modificata a gennaio non era semplice. Stanno facendo un lavoro straordinario, un plauso a società, allenatore e giocatori. Non era semplice. Il Napoli fino alla fine lotterà per lo Scudetto, Conte ha esperienza e sa tirare fuori dalla squadra il 120%".