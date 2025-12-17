Gli appunti di Biasin a Conte: "Infortuni a ripetizione sono puro caso o figli di sforzi eccessivi?"

"Conte post-Bologna ha fatto cose egregie e, certo, rispetto a una serie infinita di infortuni non può realizzare miracoli in continuazione. Resta qualche appunto da muovere al tecnico campione d’Italia". Così scrive Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb,

"Gli infortuni a ripetizione sono puro caso o figli di sforzi eccessivi richiesti ai suoi ragazzi? Perdere è cosa normale e la classifica dice che non risuona alcun allarme esagerato, ma c’è modo e modo di lasciar punti: contro l’Udinese il suo Napoli nel secondo tempo si è consegnato, fattispecie molto poco “contiana”.

Parlare di “scarsa malizia”, “carattere”, “stanchezza” è cosa legittima e giusta, a volte però bisognerebbe riuscire a completare i ragionamenti parlando anche di “gioco”, aspetto trattato sempre pochissimo dal buon Antonio".