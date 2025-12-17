Crippa: "Conte e Allegri i migliori del campionato, Napoli leggermente favorito"

“Una sfida impronosticabile, in teoria, ma per me con il Napoli leggermente favorito. I campioni d’Italia restano i campioni d’Italia, anche se il destino li ha privati di tanti giocatori, anzi troppi. Però la differenza rimane e non lo dico per comprensibili ragioni di cuore”. Queste le parole di Massimo Crippa, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di Supercoppa.

“Le gare secche hanno un’interpretazione diversa, un pizzico di prudenza in più può darsi ci stia. E comunque bisogna aggiungere altro: le fatiche di queste ultime settimane, quelle che verranno, le assenze che indurranno gli allenatori a intervenire in qualche maniera. Però la statura di Napoli e Milan è talmente rilevante che io lo spettacolo lo prevedo”.

Sul duello in panchina: “Conte e Allegri sono due tra i migliori tecnici del campionato italiano, anzi i migliori, con la storia che parla per entrambi, con le affermazioni che li hanno elevati a top. Hanno due squadre di forte identità, l’una e l’altra, e che comunque rappresentano appieno i loro tecnici. Incidono, tatticamente e psicologicamente, danno un indirizzo ben preciso”.