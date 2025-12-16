Cruciani attacca Conte: “Il Napoli è stato surclassato da Benfica e Udinese!”

Nell’ultima puntata del Podcast Numer1 è stata analizzata la sconfitta del Napoli contro l’Udinese. Il dibattito si è concentrato principalmente sulla stanchezza della squadra, incapace di reagire a un momento critico reso ancora più difficile dai numerosi infortuni.

A infiammare la discussione è stato il giornalista Giuseppe Cruciani, che rivolgendosi a Ivan Zazzaroni ha dichiarato: "Voglio capire come la mette il Marchese nella sua difesa di Antonio Conte, siamo alla seconda fase del crollo del Napoli. Tu hai detto che Conte ha risollevato la squadra dopo Bologna e poi sono arrivate due sconfitte dove il Napoli è stato surclassato da Benfica e Udinese”.