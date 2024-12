Bianchi crede nel Napoli: "Va inserito nella lotta Scudetto con Inter e Atalanta"

Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli scudettato nel 1987, ma anche di Inter e Atalanta, ha commentato a La Gazzetta dello Sport la corsa alla vittoria tra scudetto e Supercoppa: "Il Napoli va tenuto dentro, è già ripartito. Ci sono tre squadre che possono ambire a vincere. L'Atalanta in passato puntava a essere la prima delle provinciali, ma non c'è più nulla di provinciale. E l'Inter è sempre stata un'eccellenza".

Gasperini e Inzaghi, che allenatori sono?

"Gasperini un rivoluzionario buono, innova sempre. Ma Inzaghi sa tenere l'Inter ad alti livelli. Mi piace il rispetto che hanno i giocatori nei loro confronti: non parlo di affetto, non è necessario. Ma sanno indicare un orizzonte e dare fiducia"

Gasperini è da più tempo in panchina. "Ma penso che Inzaghi possa avere, all'Inter, una carriera lunga come quella di Gasp sulla panchina della Dea. E comunque le loro radici rimarranno anche quando andranno via. Hanno creato una rivalità non solo nazionale ma anche europea".