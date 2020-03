Bianchi da Bergamo: "Qui è un dramma, impossibile parlare di calcio. Chi gestisce non si smentisce..."

Ottavio Bianchi, ex allenatore azzurro, direttamente da Bergamo ha raccontato l'emergenza Coronavirus in Lombardia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una situazione drammatica, non s'è vista neanche nella Seconda Guerra Mondiale. Gli ospedali sono intasati, medici e infermieri fanno di tutto e di più, ma alle volte devono scegliere chi mettere in terapia intensiva e chi no. Non me lo sarei aspettato nel 2020. E' davvero terribile, in tutti i sensi, anche perché non si vede sbocco. Adesso tutti parlano, ma sarebbe il momento di parlare poco e tentare di uscire con le ossa meno rotte possibile. Ci sono aziende che chiudono, famiglie che troveranno difficoltà. Dopo le morti, ci sarà il problema della sopravvivenza. E parlare di calcio in questo momento è significativo, vuol dire che il nostro calcio è gestito da persone che non si smentiscono mai".