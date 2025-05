Bianchi: "Non è più una volata, il Napoli è in fuga da solo per lo scudetto"

Con il vantaggio acquisito sull'Inter negli ultimi weekend di Serie A Antonio Conte e il suo Napoli sono sempre più vicini al quarto scudetto della storia del club partenopeo. Un momento, questo, molto difficile da gestire sul piano emotivo e psicologico in una piazza passionale come quella campana. Un momento, questo, già vissuto da chi ha portato al San Paolo il primo tricolore: Ottavio Bianchi. "Conte dovrebbe mettersi nel frigorifero assieme alla parola scudetto - ha spiegato attraverso le colonne del Corriere dello Sport -. Ma questo lo sta già facendo. Ho letto le sue dichiarazioni recenti. È fin troppo esperto e da uomo del sud sa benissimo dove si trova e quale sia l’entusiasmo che lo circonda. E poi la differenza ormai è evidente. Napoli ha imparato a vincere. Sa come si fa. Fa parte dell’élite del calcio, un privilegio che ha conquistato sul campo, stagione dopo stagione. Ormai sanno come i gestire i momenti".

Sul duello con i nerazzurri, poi, spiega: "Il Napoli non è più in volata ma in fuga da solo. Ha disputato un campionato eccezionale anche per costanza di rendimento. Certo non aver avuto le coppe durante la settimana ha inciso. È stato un bel vantaggio. Se giochi ogni tre giorni è difficile anche solo recuperare giocatori per piccoli infortuni. Vedi l’Inter. Però è vero anche che con le rose profonde e la qualità di oggi e con i cinque cambi a partita, puoi permetterti diverse rotazioni e un turnover più ampio".