Bianchi pazzo di McTominay: "Giocatore universale! Avrei voluto allenarlo nel mio Napoli"
Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoili, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Per me domani non è Mourinho contro Conte ma il Napoli contro il Benfica, i miei maestri dicevano sempre le macchine devono avere il motore il telaio e poi viene anche il conduttore, i calciatori sono quelli che fanno la squadra.
Mi sarebbe piaciuto allenare uno come McTominay, è un giocatore universale, sa leggere la partita, comunicare con i suoi compagni, sa condurre e finalizzare: è un calciatore moderno”.
