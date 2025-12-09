Bianchi pazzo di McTominay: "Giocatore universale! Avrei voluto allenarlo nel mio Napoli"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoili, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Per me domani non è Mourinho contro Conte ma il Napoli contro il Benfica, i miei maestri dicevano sempre le macchine devono avere il motore il telaio e poi viene anche il conduttore, i calciatori sono quelli che fanno la squadra.

Mi sarebbe piaciuto allenare uno come McTominay, è un giocatore universale, sa leggere la partita, comunicare con i suoi compagni, sa condurre e finalizzare: è un calciatore moderno”.