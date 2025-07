Biasin: "Amichevole conta zero, il Napoli sta costruendo una corazzata"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, su Tmw nel suo classico editoriale ha commentato il test amichevole perso 2-0 dal Napoli contro l'Arezzo a Dimaro: "Il Napoli ha perso 2-0 il test con l’Arezzo. Sapete quanto vale questa sconfitta in termini sportivi? Nulla. Anzi, ci dice che i giocatori sono strafatti di acido lattico, situazione normalissima se la preparazione è gestita dal Signor Antonio Conte. A Napoli stanno costruendo una corazzata, è bene che la concorrenza se ne renda conto in fretta".

Il Napoli perde il primo test amichevole dell’estate, contro l’Arezzo, compagine di Serie C, ma paradossalmente non troppo a sorpresa. Considerando la pesantezza dei carichi di lavoro in questi primi sei giorni di doppie sedute in Trentino, la fatica dei giocatori anche solo nel rientrare in albergo dopo l’allenamento pomeridiano di lunedì (ma si sono allenati anche ieri mattina), era lecito aspettarsi un Napoli imballato, pesante, praticamente fermo sulle gambe. Così, senza peraltro McTominay, Politano e Simeone oltre a Buongiorno e Gilmour, ne è venuta fuori una partita decisamente sofferta, arrivando sempre secondi sul pallone, aggiungendo però a degli errori sotto porta anche un intervento in ritardo di Lang in area di rigore ed un errore di Mazzocchi nel finale per il 2-0 finale.